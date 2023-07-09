وزيرة فرنسية للعربية: نسعى للتعاون القوي مع السعودية في مجال الطاقة

أكدت وزيرة التحول في مجال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه - حرص بلادها على التعاون المشترك مع السعودية لتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مشيرة إلى أن قطاعات الطاقة تمثل مجالات لبناء التعاون القوي والمستقر مع السعودية.

وفي مقابلة خاصة لـ"العربية" مع وزيرة التحول في مجال الطاقة الفرنسية قالت إن الغرض من زيارتها للسعودية هو للتحدث عن مؤتمر الأطرافِ (كوب 28) والإنجازاتِ الجديدةِ لتقليل ِانبعاثاتِ ثاني أوكسيد الكربون في العالم، في ظل أن الإمارات العربية المتحدة تترأس حالياً مؤتمرَ الأطرافِ ونودُ أن نواكبَ رؤيتنِا للتعرفِ على كيفيةِ تحديدِ أهدافٍ أكثر طموحاً.

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وذكرت أن السبب الثاني هو للتعرفِ على أشكال ِالتعاونِ التي نستطيعُ بناءَها داخلَ المملكةِ العربيةِ السعودية وكذلك في فرنسا وأوروبا لكي نعملَ معاً على تقليل ِانبعاثاتِ ثاني أوكسيد الكربون ونسعى للعمل على مجالاتِ الهيدروجين وحبس الكربون والطاقةِ المتجددة والطاقةِ النووية، كل هذه القطاعات تمثلُ مجالاتٍ لبناءِ التعاون ِالقوي والمستقر بيننا.

وقالت إن الطاقة النووية هي من بينِ أقل أنواع الطاقةِ المتسببة في انبعاثِ ثاني أوكسيد الكربون ولهذا السبب نحن نؤمنُ بأن الطاقة النووية تعد ركيزةً من ركائز التحول في الطاقة، وبالتأكيد، سوف نسعى من الجانبِ الآخر لتطويرِ الطاقةِ المتجددة، ولدينا ثلاثُ ركائز، تقليلُ استهلاكِ الطاقة، وتطويرُ الطاقةِ المتجددة، وتطويرُ الطاقةِ النووية. سوف نستثمرُ في هذه المجالاتِ بشكل ٍكبير ٍفي فرنسا كما سندعمُ الدولَ التي ستستثمرُ في الطاقةِ النووية.