اقتصاد العراق
العراق يوقع اتفاقا بـ27 مليار دولار مع "توتال إنرجيز"
سبق توقيعه منذ 2021 وتأجل بسبب خلافات سياسية
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وقع العراق وشركة توتال إنرجيز الفرنسية العملاقة للنفط اليوم الاثنين اتفاقا مؤجلا منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.
وكان الاتفاق قد جرى توقيعه في عام 2021 باستثمارات مبدئية حجمها 10 مليارات دولار في جنوب العراق لمدة 25 عاما، ولكنه تأجل بسبب خلافات بين الساسة العراقيين بشأن شروط الصفقة وفقا لـ"رويترز".
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