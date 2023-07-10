المغرب يعلن أسماء تحالفات تأهلت للمنافسة على مشروع ضخم للطاقة الشمسية

قالت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) اليوم الاثنين، إن 6 تحالفات من الشركات تأهلت للمنافسة على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاوات في جبال أطلس يطلق عليها اسم نور ميدلت 2.

ويقود التحالفات الستة شركات كوبرا سرفيسوس وكوميونيكاسيونس ي. إنركيا للاتصالات والطاقة الإسبانيتين وإي.دي.إف الفرنسية وإنيل غرين باور الإيطالية وإبردرولا رينوفابلس إنترناشونال الإسبانية وإنترناشونال باور البلجيكية وأكوا باور السعودية.

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يهدف المشروع لبناء محطة طاقة شمسية تعمل بتكنولوجيا كهروضوئية ذات قدرة إنتاجية تبلغ 400 ميغاوات وطاقة تخزينية تدوم ساعتين.

وفي عام 2019 فاز تحالف بقيادة إي.دي.إف بعطاء لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاوات تم تصميمها لتجمع بين تقنيات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

ولم تكتمل بعد المرحلة الأولى من هذا المشروع رغم مرور أربع سنوات، وتقول مصادر إن من أسباب ذلك خلافات حول تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.

وفي عام 2022، مثلت مصادر الطاقة المتجددة 18% من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، بينما شكل الفحم 72%، وفقا للأرقام الرسمية.

وبحلول مارس/آذار 2023، مثلت الطاقة المتجددة 40% من القدرة الفعلية في البلاد، ويخطط المغرب لزيادة هذه النسبة إلى 52% بحلول عام 2030.