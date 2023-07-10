النفط يتراجع قبل إعلان بيانات أميركية وصينية وتخفيضات "أوبك+" تدعم السوق

انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.3% إلى 78.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4% إلى 73.57 دولار للبرميل.

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وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس "تجار النفط قد يكونون حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع.

لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة "أوبك+" عن خططها بخصوص المزيد من الخفض في الإمدادات.

وارتفع الخامان بأكثر من 4% في الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوى منذ مايو/ أيار ويسجلا ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي بعد تعهد السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم بخفض الإمدادات في أغسطس/ آب.

وتعهدت السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس/ آب، بينما ستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. وقال مصدر حكومي لـ"رويترز" يوم الجمعة إن روسيا ستستخدم الخام لإنتاج المزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي.