تركيا تخطط لبناء محطتين نوويتين كبيرتين

أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تخطط لبناء محطتين كبيرتين للطاقة النووية، والتي تتفاوض من أجلهما مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية.

ونقلت قناة "هابر تورك" عن الوزير قوله: "نحن نواصل المفاوضات بشأن بناء محطة ثانية للطاقة النووية في سينوب ومحطة أخرى في منطقة تراقيا".

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وأشار إلى أن المفاوضات جارية مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية، وسيبدأ البناء على أساس الاتفاقيات الحكومية الدولية التي سيتم تقديمها إلى البرلمان للمصادقة عليها، وبعد الحصول على تصاريح، ولقد تابعنا دبلوماسية الطاقة بنشاط من قبل وسنواصلها"، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

أضاف الوزير بيرقدار "الآن يتواصل الكثير من العمل في محطة أكويو للطاقة النووية، هذا هو أكبر موقع بناء نووي في العالم، حيث يتم بناء أربعة مفاعلات في نفس الوقت، سنبدأ في توليد الكهرباء العام المقبل".