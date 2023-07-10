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شراكة بين قطر للطاقة وكونوكو فيليبس لتوسيع شرق حقل الشمال
مشروع لإنتاج الغاز - أرشيفية
نفط وغاز

قطر للطاقة" و"توتال" تبدآن التنقيب عن الغاز في لبنان خلال أغسطس المقبل"

مع تنسيق بشأن مشروعات للطاقة الشمسية

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن شركة قطر للطاقة وشريكتها "توتال" ستبدآن التنقيب عن الغاز في لبنان خلال أغسطس المقبل.

وأضاف الوزير أن وجود قطر كشريك إستراتيجي على مستوى الطاقة في لبنان مهم جدا ويساهم بتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير الحلول المستدامة للاستقرار في لبنان.

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أشار إلى أن شراكة قطر مع توتال لاستخراج النفط والغاز من البحر فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة وفقا لتصريحات الوزير لصحيفة "الشرق" القطرية.

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وقال فياض إن استثمار قطر في الطاقة الشمسية مفيد جدا للبنان، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أكد خلال زيارته إلى لبنان اهتمام قطر مهتمة بالاستثمار مع توتال إينرجي بالطاقة الشمسية في لبنان، ويجري التنسيق بشأن مشاريع الطاقة الشمسية.

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