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علم روسيا و شعار مجلس التعاون الخليجي خاص العربية نت
علم روسيا و شعار مجلس التعاون الخليجي- خاص العربية نت
طاقة

وزراء خارجية روسيا ومجلس التعاون الخليجي يتفقون على تطوير سلاسل توريد الطاقة

موسكو - رويترز
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نقلت وكالة تاس للأنباء عن بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا على العمل على تطوير سلاسل توريد موارد الطاقة.

وكانت وزارة الطاقة الروسية، قالت إن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لشركات النفط بإعطاء الأولوية لتوريد البنزين إلى السوق المحلية، حتى في الحالات التي تحقق فيها الصادرات أرباحا أعلى.

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توقع البنك الدولي في تقرير حديث، نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في 2022 قبل أن ينخفض النمو إلى 3.7% في 2023 وإلى 2.4% في 2024.

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كما توقع التقرير أن تسجل منطقة الخليج فائضا في رصيد المالية العامة بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وفائضا في الميزان الخارجي بنسبة 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن هذه الفوائض تأتي مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز.

وتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في السعودية ليصل إلى 8.3% في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي.

وأشار البنك الدولي إلى أن قطاع النفط سيظل المحرك الرئيسي لهذا النمو متوقعا زيادة الإنتاج بنسبة 15.5% في عام 2022.

كما توقع البنك الدولي تسجيل الميزانية السعودية فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.

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