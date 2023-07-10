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الطاقة المتجددة

"مياه وكهرباء الإمارات" تتلقى 4 عروض لتطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية

ترسية العطاء في الربع الأخير من هذا العام

دبي - العربية.نت
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تلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات تلقت أربعة عروض لتطوير محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاواط.

وسترفع محطة العجبان قدرة شركة ديوا لإنتاج الطاقة الشمسية إلى حوالي 4 غيغاواط، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن ترسية العطاء وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة بحلول الربع الأخير من 2023.

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هذا وقد جاءت العروض من أكوا باور وشركة EDF للطاقة المتجددة وماروبيني كوربوريشن وتحالف يضم "جينكور باور- JINKO POWER" و"وجيرا".

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