"مياه وكهرباء الإمارات" تتلقى 4 عروض لتطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية

تلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات تلقت أربعة عروض لتطوير محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاواط.

وسترفع محطة العجبان قدرة شركة ديوا لإنتاج الطاقة الشمسية إلى حوالي 4 غيغاواط، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن ترسية العطاء وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة بحلول الربع الأخير من 2023.

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هذا وقد جاءت العروض من أكوا باور وشركة EDF للطاقة المتجددة وماروبيني كوربوريشن وتحالف يضم "جينكور باور- JINKO POWER" و"وجيرا".