الطاقة المتجددة
"مياه وكهرباء الإمارات" تتلقى 4 عروض لتطوير محطة العجبان للطاقة الشمسية
ترسية العطاء في الربع الأخير من هذا العام
وضع القراءة
100% حجم الخط
تلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات تلقت أربعة عروض لتطوير محطة العجبان المستقلة للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميغاواط.
وسترفع محطة العجبان قدرة شركة ديوا لإنتاج الطاقة الشمسية إلى حوالي 4 غيغاواط، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن ترسية العطاء وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة بحلول الربع الأخير من 2023.
مادة اعلانية
هذا وقد جاءت العروض من أكوا باور وشركة EDF للطاقة المتجددة وماروبيني كوربوريشن وتحالف يضم "جينكور باور- JINKO POWER" و"وجيرا".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بنك أميركي يتوقع تخطي الهند والصين اقتصاد الولايات المتحدة.. بحلول هذا الموعد!النساء عقبة الهند أمام استمرار النمو بسرعة قصص اقتصادية
-
اتحاد الغاز الياباني يتطلع إلى إمدادات مستقرة من الشرق الأوسطرئيس اتحاد الغاز الياباني: من المحتمل أن تكون قطر واحدة من الموردين الواعدين المرشحين طاقة
-
شركات الاتصالات السعودية تؤسس تحالفا لتوظيف "البيانات الضخمة" في خدمة الحكومةأعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل التحالف الذي أنشأته شركات "stc" و"زين" و"موبايلي"، ضمن البيئة التنظيمية ... نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية