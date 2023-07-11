أوبك
أمين عام "أوبك": نتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% حتى 2045
الغيص: قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها
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قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% حتى 2045.
وأضاف أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه للوصول لهذا المستوى من الاستثمارات.
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ووصف الدعوات لتقليل أو منع التمويل لمشروعات النفط الجديدة بأنها دعوات تفتقر إلى الحكمة والواقعية، إذ إن العالم بحاجة لجميع أشكال الطاقة لتلبية الطلب العالمي.
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