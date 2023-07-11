رئيس الوزراء: العراق سيتبادل النفط الخام مقابل الغاز الإيراني

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة استيراد الغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وذلك بعد اتفاق حكومته على مقايضة عينية بإعطاء إيران النفط مقابل الغاز.

وقال السوداني "اتخذنا قرارا بالموافقة على المقايضة العينية بإعطاء إيران النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز.. تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات، وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".

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وأضاف السوداني "الحلول المتوسطة المدى ستنهي أزمتي الكهرباء واستيراد الغاز، والشركات الإماراتية باشرت في 3 حقول والصينية قيد المباشرة"، مشيرا إلى أن الحلول المتوسطة المدى ستغني العراق عن استيراد الغاز، وأن عقود استثمار الغاز ستوفر 600 مليون متر مكعب قياسي، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن أزمة الكهرباء في بلاده ستنتهي بعد الاستغناء عن الغاز المستورد خلال سنتين أو ثلاثة، مضيفا أن العراق سدد كامل التزاماته ووضعها في حساب الشركات الإيرانية، غير أن العقوبات الأميركية تعرقل تحويل مستحقات الغاز المستورد لإيران.

وتطرق السوداني لمسألة الربط الكهربائي بين بلاده والأردن ودول الخليج العربي، وقال "نحن في طور إنهاء الربط الكهربائي مع الأردن ووقعنا عقودا للربط مع الخليج".

ودشن مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي مشروع الربط الكهربائي مع العراق الذي يتضمن تنفيذ خط من محطة الزور الثانوية مرورا بمحطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الكويت وصولا إلى محطة الفاو في جنوب العراق بطول إجمالي يبلغ 322 كيلومترا.