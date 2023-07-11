رئيس قطر للغاز: نتوقع عددا قياسيا من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز المسال هذا العام

قال الرئيس التنفيذي لقطر للغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني اليوم الثلاثاء في مؤتمر للطاقة في فانكوفر، إن قطر ستوقع هذا العام عددا قياسيا من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل.

وأضاف في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2023، أن حوالي 40% من الإنتاج العالمي الجديد للغاز الطبيعي المسال سيأتي من قطر بحلول 2029.

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