اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
قطر غاز
قطر للغاز
نفط وغاز

رئيس قطر للغاز: نتوقع عددا قياسيا من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز المسال هذا العام

أكد أن 40% من الإنتاج العالمي الجديد للغاز الطبيعي المسال سيأتي من قطر بحلول 2029

فانكوفر - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس التنفيذي لقطر للغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني اليوم الثلاثاء في مؤتمر للطاقة في فانكوفر، إن قطر ستوقع هذا العام عددا قياسيا من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل.

وأضاف في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2023، أن حوالي 40% من الإنتاج العالمي الجديد للغاز الطبيعي المسال سيأتي من قطر بحلول 2029.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلومات حصرية للعربية عن سلاح المدرعات في السودان معلومات حصرية للعربية عن سلاح المدرعات في السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط