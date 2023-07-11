اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوناطراك
سوناطراك
نفط وغاز

"سوناطراك" الجزائرية: عملاؤنا الأوروبيون لم يطلبوا تحديد سقف لأسعار الغاز المصدر

56 مليار متر مكعب صادرات الجزائر من الغاز في العام الماضي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس شركة سوناطراك الحكومية للطاقة في الجزائر، توفيق حكار، إن الشركة تحترم جميع عقود الغاز مع إسبانيا مهما كانت الظروف.

وأضاف حكار: "لا واحد من الزبائن الأوروبيين الذين نتعامل معهم طلب تسقيف الأسعار".

مادة اعلانية

وأردف أن الشركة العملاقة "على اتصال دائم بالسلطات الليبية لاستئناف العمليات وقامت بعدة استكشافات في شمال النيجر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

"أرامكو" و"سوناطراك" تخفضان السعر الرسمي لغاز البترول المسال في يوليو طاقة أرامكو "أرامكو" و"سوناطراك" تخفضان السعر الرسمي لغاز البترول المسال في يوليو

وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها لأوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022.

ووافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر الماضي على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع توقعات بتجاوز مطار بيروت الدولي لطاقته الاستيعابية.. هل يصبح "القليعات" بديلا؟ مع توقعات بتجاوز مطار بيروت الدولي لطاقته الاستيعابية.. هل يصبح "القليعات" بديلا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط