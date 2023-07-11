نفط وغاز
"سوناطراك" الجزائرية: عملاؤنا الأوروبيون لم يطلبوا تحديد سقف لأسعار الغاز المصدر
56 مليار متر مكعب صادرات الجزائر من الغاز في العام الماضي
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قال رئيس شركة سوناطراك الحكومية للطاقة في الجزائر، توفيق حكار، إن الشركة تحترم جميع عقود الغاز مع إسبانيا مهما كانت الظروف.
وأضاف حكار: "لا واحد من الزبائن الأوروبيين الذين نتعامل معهم طلب تسقيف الأسعار".
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وأردف أن الشركة العملاقة "على اتصال دائم بالسلطات الليبية لاستئناف العمليات وقامت بعدة استكشافات في شمال النيجر"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها لأوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022.
ووافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر الماضي على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط/ ساعة.
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