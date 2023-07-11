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أسعار النفط

"أدنوك" الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر أغسطس

عند 75.61 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت
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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الثلاثاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي عند 75.61 دولار للبرميل في شهر أغسطس/آب ارتفاعا من سعر البيع الرسمي لشهر يوليو/تموز البالغ 75.59 دولار للبرميل.

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023 بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 1.76 مليون برميل يوميا.

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وفي توقعها الشهري، خفضت الإدارة تقديرها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 1.64 مليون برميل يوميا.

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وقال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، إن من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% حتى 2045.

وأضاف أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار 12.1 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه للوصول لهذا المستوى من الاستثمارات.

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