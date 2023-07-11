الطاقة المتجددة
IEA: سوق معادن التحول إلى الطاقة النظيفة قفزت إلى 320 مليار دولار
الأسعار تضاعفت بين عامي 2017 و2022
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قالت وكالة الطاقة الدولية إن قيمة سوق المعادن الرئيسية المستخدمة في التحول إلى الطاقة النظيفة قفزت إلى 320 مليار دولار العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن القطاع يواجه تحديات تشمل الأسعار المتقلبة واضطراب سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية.
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وأضافت أن سوق المعادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس تضاعفت بين عامي 2017 و2022، مدفوعة بالانتشار القياسي للتقنيات النظيفة مثل الألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية.
وأوضحت أن القدرة على تحمل التكاليف وسرعة تحول الطاقة عوامل ستعتمد على توافر الإمدادات المعدنية الحيوية.
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