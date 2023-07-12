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مؤسسة البترول الكويتية
مؤسسة البترول الكويتية
نفط وغاز

مؤسسة البترول الكويتية تؤكد الالتزام بالبقاء كمصدر آمن للصين

المؤسسة ستعمل على استكشاف توسيع فرص الأعمال مع الشركاء الصينيين

دبي - العربية.نت
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قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رئيسها التنفيذي نواف سعود الصباح أكد على متانة العلاقات الكويتية الصينية والتزام مؤسسة البترول الكويتية بالبقاء كمصدر آمن وموثوق به لكافة احتياجات السوق الصيني من الطاقة.

وأضافت على تويتر أن المؤسسة ستعمل أيضا على استكشاف توسيع فرص الأعمال مع الشركاء الصينيين.

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وذكرت أن الصباح يترأس وفدا رفيع المستوى يزور عملاء المؤسسة في الصين، وفق رويترز.

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