وثيقة: الكويت ترفع أسعار الخام لآسيا في أغسطس

أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في أغسطس/آب بنسبة 30 سنتا أميركيا عن الشهر السابق إلى 2.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

كما رفعت الكويت أسعار النفط الخام الخفيف لشهر أغسطس/آب إلى 2.25 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، وهو ما يزيد عشرة سنتات عن الشهر السابق.

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يأتي هذا تزامنا مع مؤشرات انخفاض إنتاج الخام في روسيا، في إشارة إلى أن فائض المعروض في السوق ربما يقترب من نهايته، حيث أظهرت بيانات تراجع متوسط صادرات الخام الروسي إلى مستوى يقل عن متوسط نفس الصادرات في فبراير/شباط.

بالإضافة إلى تفاقم مخاوف من حدوث تباطؤ عالمي بسبب استمرار البنوك المركزية الكبرى في تشديد السياسة النقدية، وأيضا زيادة المعروض من دول مثل إيران وروسيا، فضلاً عن تواصل الضبابية بشأن مستقبل تعافي الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للنفط عالميا، رغم الحزم التحفيزية الحكومية المكثفة في الفترة الأخيرة.