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منصات نفط (iStock)
منصات نفط (iStock)
أسعار النفط

أسعار النفط تصعد في التعاملات المبكرة مع تراجع حدة التضخم الأميركي

خام غرب تكساس يرتفع إلى 75.79 دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالا في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 75.79 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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أظهرت بيانات أميركية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو/ حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.

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