أسعار النفط
أسعار النفط تصعد في التعاملات المبكرة مع تراجع حدة التضخم الأميركي
خام غرب تكساس يرتفع إلى 75.79 دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالا في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات إلى 75.79 دولار، وفقا لـ"رويترز".
مادة اعلانية
أظهرت بيانات أميركية يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو/ حزيران، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
البنك المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكندي في 2023 إلى هذا المستوىبنك كندا يرفع الفائدة إلى 5% أسواق العربية 1830
-
مؤسسة البترول الكويتية تؤكد الالتزام بالبقاء كمصدر آمن للصينالمؤسسة ستعمل على استكشاف توسيع فرص الأعمال مع الشركاء الصينيين طاقة
-
معدل التضخم الأميركي أقل من توقعات المحللين في يونيوسجل أدنى قراءة منذ مارس 2021 أسواق العربية 1830
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية