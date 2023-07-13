تعاون بين "PIF" و"ENGIE" الفرنسية لتطوير مشاريع الهيدروجين بالسعودية

وقعت شركة "ENGIE" الفرنسية المتخصصة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون وحلول إدارة المرافق المتكاملة، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة، وذلك بهدف البحث في فرص تسهم في تعزيز مسيرة التحول في قطاع الطاقة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستتيح مذكرة التفاهم لشركة "إنجي" العمل بشكل وثيق مع صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز قدراته التنافسية على الصعيد العالمي بما سيسهم في تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر مصدري الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.

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وسيعمل كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة "إنجي"، على تقييم جدوى فرص الشراكة وصياغة استراتيجية مشتركة لتحديد أفضل سبل دخول السوق الدولية، وتأمين ترتيبات التصدير للجهات المستفيدة.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء بحلول عام 2026، تشمل الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

وتخطط السعودية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، أيضا من خلال تطوير مراكز لاستخلاص الكربون وتخزينه، وقد تقدم الموعد المستهدف إذا سمحت التكنولوجيا بذلك.