اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار أوبك
شعار أوبك
أوبك

"أوبك" ترفع توقعات الطلب على النفط هذا العام

توقعت ارتفاع الطلب بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً من الآن وحتى نهاية 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفعت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط بـ100 ألف برميل يوميا هذا العام عما كانت عليه الشهر الماضي، ليصل الطلب إلى 2.4 مليون برميل يوميا بفضل نمو الاستهلاك الصيني في الربع الثاني

وتوقعت المنظمة أن يرتفع الطلب بـ 2.2 مليون برميل يوميا للعام المقبل، بفضل الطلب من الصين والهند.

مادة اعلانية

وتوقعت الوكالة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 105.3 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام المقبل، بزيادة أكثر من 4 ملايين برميل يومياً عن مستويات الطلب في الربع الثاني من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة أن يكون الداعم الرئسي لنمو الطلب على النفط العام المقبل هو وقود وسائل التنقل مع استمرار الانتعاش في قطاع السفر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتقادات لاعتماد "البنتاغون" على "Microsoft" كبائع وحيد لبرمجيات الجيش الأميركي انتقادات لاعتماد "البنتاغون" على "Microsoft" كبائع وحيد لبرمجيات الجيش الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط