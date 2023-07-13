نفط روسيا
نوفاك: شركات النفط الروسية ستقرر الحاجة لخفض الإنتاج بنفسها
روسيا تبقي توقعاتها للإنتاج هذا العام بلا تغيير عند 515 مليون طن
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن شركات النفط الروسية ستقرر لنفسها ما إذا كانت ستخفض إنتاج النفط في شهر أغسطس/آب المقبل.
واستدرك نوفاك: "...لكن مهمة روسيا هي خفض الإمدادات للأسواق العالمية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
مادة اعلانية
وأضاف نوفاك أن روسيا تبقي توقعاتها للإنتاج هذا العام بلا تغيير عند 515 مليون طن.
وكانت روسيا أعلنت سابقاً تخفيض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
نجيب ساويرس لـ"العربية.نت": سأتقدم بطلب ترخيص بنك رقمي في مصرالبنك المركزي يقر تراخيص البنوك الرقمية قصص اقتصادية
-
انخفاض مفاجئ في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركيةاستمرار نقص العمالة في بعض القطاعات بالسوق اقتصاد
-
"بلاك روك": الإصلاحات المصرية تشجعنا على استكشاف فرص الاستثماررئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة "بلاك روك" اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية