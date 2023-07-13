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نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك
نفط روسيا

نوفاك: شركات النفط الروسية ستقرر الحاجة لخفض الإنتاج بنفسها

روسيا تبقي توقعاتها للإنتاج هذا العام بلا تغيير عند 515 مليون طن

موسكو - رويترز
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن شركات النفط الروسية ستقرر لنفسها ما إذا كانت ستخفض إنتاج النفط في شهر أغسطس/آب المقبل.

واستدرك نوفاك: "...لكن مهمة روسيا هي خفض الإمدادات للأسواق العالمية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

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وأضاف نوفاك أن روسيا تبقي توقعاتها للإنتاج هذا العام بلا تغيير عند 515 مليون طن.

وكانت روسيا أعلنت سابقاً تخفيض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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