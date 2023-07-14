العراق يدافع عن اتفاق لمقايضة النفط بالغاز مع إيران

دافع مسؤولون عراقيون، الخميس، عن اتفاق تم توقيعه هذا الأسبوع لمقايضة النفط بالغاز مع إيران، قائلين إنه لا ينتهك العقوبات الأميركية على طهران، لكنه سيساعد في تخفيف أزمة الكهرباء المتفاقمة في العراق.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تكافح فيه حكومة بغداد لتحقيق التوازن بين حليفتيها الرئيسيتين، واشنطن وطهران. تم تأجيل ترتيب سابق كان العراق بموجبه يشتري الغاز من إيران ويدفع الدولارات مقابل ذلك لأن واشنطن رفضت الموافقة على الإعفاءات من العقوبات. وأدى ذلك بدوره إلى قطع إيران إمدادات الغاز، مما تسبب في نقص حاد في الكهرباء في العراق.

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بعد عقود من نقص الكهرباء بسبب الحرب والفساد وسوء الإدارة، أصبح العراق الغني بالنفط يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني المستورد لتلبية احتياجاته من الكهرباء. يرجع النقص في الأشهر الأخيرة جزئيا إلى القيود الأميركية على تحويل الأموال إلى إيران.

تعتبر الواردات من إيران حيوية بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارقة عندما يضطر العراقيون إلى دفع ثمن مولدات الديزل الخاصة أو يعانون من درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت).

ومنحت واشنطن بعض الإعفاءات من العقوبات التي فرضتها على إيران بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل للسماح للعراق بتلبية احتياجاته من الطاقة.