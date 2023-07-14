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نفط وغاز

قطر للطاقة ترفع سعر خام الشاهين تحميل سبتمبر للمشترين بعقود محددة المدة

قطر للطاقة تبيع 5 شحنات من خام الشاهين

سنغافورة - رويترز
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قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن قطر للطاقة رفعت سعر شحنات خام الشاهين تحميل سبتمبر/أيلول للمشترين بعقود محددة المدة، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة وسط توقعات بشح المعروض من الخام عالي الكبريت.

وتحدد السعر لشهر سبتمبر/أيلول عند علاوة 1.68 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بارتفاع 60 سنتا عن 1.08 دولار للبرميل في أغسطس/آب، والذي كان قريبا من أدنى مستوى في 27 شهرا.

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ارتفعت العلاوات الفورية لنفط الشرق الأوسط هذا الشهر بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط، تمديد التخفيض الطوعي للإنتاج إلى جانب اتفاق أوسع نطاقا لخفض الإمدادات في إطار أوبك+.

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وتحدد السعر للمشترين بعقود محددة الأجل بعد أن باعت قطر للطاقة 5 شحنات من خام الشاهين للتحميل في سبتمبر/أيبول في عطائها الشهري.

وقالت المصادر إن توستا، الذراع التجارية لتوتال إنرجيز، اشترت على الأرجح ثلاث شحنات، وقد تحصل إكسون موبيل على شحنتين في العطاء.

ومن المقرر تحميل الشحنات بين الأول والثاني من سبتمبر/أيلول وفي 15 و16 منه و23 و24 منه وفي 25 و26 منه وفي 26 و27 منه.

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