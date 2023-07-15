أسعار النفط تسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.. وبرنت قرب 80 دولاراً

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، أمس الجمعة، مع صعود الدولار وإقبال المتعاملين في سوق النفط على جني الأرباح بعد صعود كبير لأسعار الخام لكن الخامين القياسيين سجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 1.8% إلى 79.87 دولار للبرميل عند التسوية بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.47 دولار أو 1.9% لتسجل 75.42 دولار للبرميل.

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وقال جون كيلدوف من "أجين كابيتال": "يبدو فحسب أن البعض يجنون الأرباح مع عودة بعض المخاوف بشأن الطلب إلى الواجهة بفعل صعود الدولار"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بعدما سجل أدنى مستوياته في 15 شهرا خلال الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار لتقليل الطلب على النفط، إذ يرفع سعر الخام على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار النفط بما يقارب 2% على أساس أسبوعي بعد توقف بعض الإمدادات من ليبيا ونيجيريا وهو ما زاد المخاوف من أن تشهد الأسواق شحا في المعروض في الشهور المقبلة.

ويوم الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. وعلى نحو منفصل، أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وقال المحلل في (بي.في.إم) جون إيفانز، إن تعطل الإمدادات في ليبيا يوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميا، في حين تقدر الخسارة من توقف شحنات النفط الخام النيجيري بنحو 225 ألف برميل يوميا.