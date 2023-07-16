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الكويت تعتزم زيادة إنتاجها النفطي إلى 3.15 مليون برميل يوميا

تخطط لزيادة قدرة التكرير إلى 1.455 مليون برميل يوميا

الكويت – رويترز
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تعتزم الكويت زيادة قدرتها على إنتاج النفط الخام من 2.7 مليون برميل يوميا إلى 3.15 مليون برميل يوميا في غضون أربع سنوات، وفقا لخطة حكومية اطلعت عليها رويترز، اليوم الأحد.

وجاء في الوثيقة أن الكويت تخطط لزيادة قدرة التكرير من 755 ألف برميل يوميا حاليا إلى 1.455 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الأربع.

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وبحسب الوثيقة، فإن خطة الحكومة الكويتية تشمل تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.

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