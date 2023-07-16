اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصفاة كربلاء نفط العراق
مصفاة كربلاء نفط العراق
نفط وغاز

وزير النفط العراقي: إنتاج حقل "غرب القرنة1" بعد التوسعة سيبلغ 560 ألف برميل يومياً

تدشين مشاريع جديدة بهدف دعم إنتاج حقل "غرب القرنة 1"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

افتتح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني محطة جديدة في "حقل غرب القرنة1" تتكون من ثلاث وحدات معالجة بأسلوب الطرد المركزي مع نصب خزانين بسعة 10 آلاف متر مكعب، وأكد أن إنتاج المحطة بعد التوسعة سيبلغ 560 ألف برميل يومياً.

وجاء تدشين الوزير العراقي أمس السبت لعدد من المشاريع النفطية الجديدة بهدف زيادة إنتاج "حقل غرب القرنة1"، الذي يقع في محافظة البصرة، ودعم زيادة الإنتاج وتحقيق انسيابية عالية في العمليات الفنية، والارتقاء بالبنى التحتية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

مادة اعلانية

ومؤخرا وقع العراق وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية اتفاقا مؤجلا منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار يهدف لزيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.

العراق: حفر 3 آبار نفطية في حقلي الزبير وغرب القرنة طاقة اقتصاد العراق العراق: حفر 3 آبار نفطية في حقلي الزبير وغرب القرنة

ويأمل العراق أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع الطاقة لم يشهدها منذ موجة الصفقات الغزيرة التي عقدها عقب انسحاب القوات الأميركية من العراق منذ أكثر من عقد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف العائلات تهاجر من جنوب العراق.. ما علاقة تركيا وإيران؟ آلاف العائلات تهاجر من جنوب العراق.. ما علاقة تركيا وإيران؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط