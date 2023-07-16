وزير النفط العراقي: إنتاج حقل "غرب القرنة1" بعد التوسعة سيبلغ 560 ألف برميل يومياً

افتتح وزير النفط العراقي حيان عبد الغني محطة جديدة في "حقل غرب القرنة1" تتكون من ثلاث وحدات معالجة بأسلوب الطرد المركزي مع نصب خزانين بسعة 10 آلاف متر مكعب، وأكد أن إنتاج المحطة بعد التوسعة سيبلغ 560 ألف برميل يومياً.

وجاء تدشين الوزير العراقي أمس السبت لعدد من المشاريع النفطية الجديدة بهدف زيادة إنتاج "حقل غرب القرنة1"، الذي يقع في محافظة البصرة، ودعم زيادة الإنتاج وتحقيق انسيابية عالية في العمليات الفنية، والارتقاء بالبنى التحتية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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ومؤخرا وقع العراق وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية اتفاقا مؤجلا منذ فترة طويلة بقيمة 27 مليار دولار يهدف لزيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.

ويأمل العراق أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية جديدة إلى قطاع الطاقة لم يشهدها منذ موجة الصفقات الغزيرة التي عقدها عقب انسحاب القوات الأميركية من العراق منذ أكثر من عقد.