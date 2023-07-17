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منصات نفط (iStock)
منصة لإنتاج النفط
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع بعد استئناف الإنتاج الليبي

العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 57 سنتا أو 0.7% إلى 79.30 دولار للبرميل

سنغافورة - رويترز
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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الاثنين بعد أن استأنفت ليبيا الانتاج في مطلع الأسبوع، بينما من المتوقع أن تصدر الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بيانات تظهر أن حالة التعافي الاقتصادي فيما بعد الجائحة تواجه عثرات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7% إلى 79.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا أو 0.7% إلى 74.90 دولار للبرميل.

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وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت "شل" صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات.

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وقال أربعة من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية إن الإنتاج الذي توقف يوم الخميس في حقلي الشرارة والفيل استؤنف مساء السبت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا.

وظل حقل 108 مغلقا. وكان الإنتاج قد توقف في هذه الحقول في أعقاب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وقال مصدران يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة بمستويات يوليو/ تموز، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تترأس حاليا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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