نفط روسيا
روسيا تتجه للوفاء بخفض صادرات النفط في أغسطس
تعديل جدول التصدير للربع الثالث لشركة "ترانسنفت"
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ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا في طريقها نحو تنفيذ خطة خفض الصادرات النفطية في أغسطس/آب 500 ألف برميل يومياً.
وقالت الصحيفة إن صادرات النفط الروسية عبر البحر قد تنخفض إلى ما بين 2.9 و3 ملايين برميل يومياً في أغسطس/آب، ويرجع ذلك أساسا إلى خفض الصادرات عبر الموانئ الروسية في بحر البلطيق.
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ونقلت "كوميرسانت" عن مصدرين القول إن التخفيضات جاءت عبر تعديل جدول التصدير للربع الثالث لشركة "ترانسنفت" المملوكة للدولة والتي تشغل خطوط الأنابيب، وفق وكالة "رويترز".
أعلنت روسيا خطة التخفيضات في وقت سابق من هذا الشهر في إطار المساعي إلى دعم أسعار النفط العالمية بالتنسيق مع السعودية.
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