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بئر نفط في روسيا (رويترز)
بئر نفط في روسيا (رويترز)
نفط روسيا

روسيا تتجه للوفاء بخفض صادرات النفط في أغسطس

تعديل جدول التصدير للربع الثالث لشركة "ترانسنفت"

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا في طريقها نحو تنفيذ خطة خفض الصادرات النفطية في أغسطس/آب 500 ألف برميل يومياً.

وقالت الصحيفة إن صادرات النفط الروسية عبر البحر قد تنخفض إلى ما بين 2.9 و3 ملايين برميل يومياً في أغسطس/آب، ويرجع ذلك أساسا إلى خفض الصادرات عبر الموانئ الروسية في بحر البلطيق.

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ونقلت "كوميرسانت" عن مصدرين القول إن التخفيضات جاءت عبر تعديل جدول التصدير للربع الثالث لشركة "ترانسنفت" المملوكة للدولة والتي تشغل خطوط الأنابيب، وفق وكالة "رويترز".

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أعلنت روسيا خطة التخفيضات في وقت سابق من هذا الشهر في إطار المساعي إلى دعم أسعار النفط العالمية بالتنسيق مع السعودية.

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