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حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (أرشيف - رويترز)
نفط وغاز

شركات طاقة تقدم عطاءات في أحدث مناقصة للتنقيب البحري بإسرائيل

بحثاً عن احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إن أربع مجموعات من الشركات قدمت عطاءات في أحدث مناقصة إسرائيلية لمناطق التنقيب البحرية عن الغاز الطبيعي.

وأضافت الوزارة في بيان أمس الأحد، أن المجموعات تضم في المجمل تسع شركات، خمس منها جديدة في السوق الإسرائيلية. ولم تذكر الوزارة أسماء الشركات التي شاركت في المناقصة.

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وعُثر على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس عشرة المنصرمة في شرق البحر المتوسط، مما حول إسرائيل إلى دولة مصدِّرة للطاقة، وفق وكالة "رويترز".

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وتأمل إسرائيل في زيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي، لذا عرضت تراخيص لأربع مناطق مكونة من 20 رقعة في جولة العطاءات البحرية الرابعة.

وقالت الوزارة إن العطاءات ستُفحص في الأسابيع المقبلة قبل إعلان أسماء الشركات الفائزة بحقوق التنقيب.

وأضافت "نطاق العروض وتنوع مقدميها يعنيان أن شركات جديدة ستنقب عن الغاز الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل".

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