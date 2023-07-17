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أرامكو

"أرامكو" و"توتال" و"سابك" تكمل أول معالجة للزيت من مخلفات البلاستيك لإنتاج بلوميرات

الشركات تهدف من هذه الخطوة إنتاج "بوليمرات دائرية"

دبي - العربية.نت
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أكملت "أرامكو" و"توتال إنيرجيز" و"سابك" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أول عملية تحويل للزيت المشتق من مخلفات البلاستيك إلى بوليمرات دائرية.

وتمت معالجة الزيت المشتق من مخلفات البلاستيك في مصفاة ساتورب المملوكة بشكل مشترك بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز في الجبيل.

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وتسمح هذه العملية باستخدام المواد البلاستيكية غير المصنفة، التي يصعب إعادة تدويرها بشكل ميكانيكي، مما يُسهم في حل مشكلة النفايات الناتجة عن المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة.

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