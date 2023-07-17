"أكوا باور" تحصل على أرض لمشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مُمثلة في "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة" مع شركة "أكوا باور" السعودية وثيقة تحديد وإتاحة الأرض لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 غيغاوات، وفقاً لبيان عن مجلس الوزراء المصري.

وبموجب الوثيقة المُوقعة، بشأن تخصيص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر بقدرة 10 غيغاوات، فإنه من المتوقع أن يُولِد المشروع، عند اكتماله، رياحا بقدرة نحو 50 ألف غيغاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنوياً، كما أنه يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية.

مادة اعلانية

ومن المتوقع، عند اكتمال جميع مراحل المشروع، أن يُوفر لمصر ما يُقدر بنحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى خلق فرص عمل تصل إلى نحو 120 ألف فرصة عمل، إذ تُقدر العمالة المُباشرة في مرحلة البناء بنحو 45 ألف فرد، كما سيوظف المشروع قُرابة 75 ألف شخص بشكل غير مباشر، إلى جانب 2500 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة بالكامل.

وتتواجد شركة "أكوا باور" في مصر منذ عام 2015 من خلال مشروعات قائمة أو قيد التطوير، ويُعد هذا المشروع هو الرابع للشركة في قطاع الطاقة المتجددة، والثاني في مجال طاقة الرياح، بعد مشروعي "بنبان" للطاقة الشمسية بسعة 120ميغاوات، و"كوم أمبو" للطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاوات، ومحطة الرياح بمنطقة خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.100 ميغاوات.