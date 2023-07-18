نفط وغاز
بيرول: الغاز الطبيعي سيلعب دوراً على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية
أكد أن التحدي يكمن في موازنة الاحتياجات للإمدادات الإضافية على المدى القصير
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مؤتمر لقطاع الغاز، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي دورا على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن التحدي يكمن في موازنة الاحتياجات للإمدادات الإضافية على المدى القصير، في وقت تتعرض فيه السوق العالمية لتقلبات، مع الاحتياجات على المدى الطويل التي تتمثل في تحقيق أهداف المناخ.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مصرف لبنان يتجه لاستبدال منصة "صيرفة" بأخرى إلكترونيةنائب حاكم مصرف لبنان: توقعات انخفاض الليرة عند وقف عمل صيرفة اقتصاد
-
"النفط العمانية" تضيف 14 محطة جديدة في السعوديةرفعت عدد نقاط الخدمة إلى 26 شركات
-
تزايد الشكوك حول استمرارية "إيفرغراند" الصينية بعد خسائر قياسيةنشرت مجموعة العقارات الصينية المتعثرة إيفرغراند نتائج تأخرت لمدة طويلة للسنتين الماليتين 2021 و2022، مسجلة خسائر فادحة وتراجعات حادة في ... نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية