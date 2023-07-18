بيرول: الغاز الطبيعي سيلعب دوراً على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في مؤتمر لقطاع الغاز، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي دورا على المدى الطويل في أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن التحدي يكمن في موازنة الاحتياجات للإمدادات الإضافية على المدى القصير، في وقت تتعرض فيه السوق العالمية لتقلبات، مع الاحتياجات على المدى الطويل التي تتمثل في تحقيق أهداف المناخ.

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