طاقة
وزير إماراتي: لا استثمارات كافية لتحويل جميع محطات الفحم في العالم للغاز
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قال وزير الطاقة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد استثمارات كافية لتحويل جميع محطات الفحم في العالم إلى الغاز.
وأضاف سهيل محمد المزروعي في تصريحات عن بعد خلال مؤتمر للقطاع في اليابان: "هل لدينا استثمارات كافية في الغاز والغاز الطبيعي المسال لتغطية عملية تحويل جميع محطات الفحم في العالم إلى الغاز؟ الجواب لا".
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