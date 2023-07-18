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سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي مناسبة (أ ب)
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي (أ ب)
طاقة

وزير إماراتي: لا استثمارات كافية لتحويل جميع محطات الفحم في العالم للغاز

طوكيو – رويترز
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قال وزير الطاقة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد استثمارات كافية لتحويل جميع محطات الفحم في العالم إلى الغاز.

وأضاف سهيل محمد المزروعي في تصريحات عن بعد خلال مؤتمر للقطاع في اليابان: "هل لدينا استثمارات كافية في الغاز والغاز الطبيعي المسال لتغطية عملية تحويل جميع محطات الفحم في العالم إلى الغاز؟ الجواب لا".

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