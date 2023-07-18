"أدنوك للغاز" الإماراتية تبرم اتفاقا لتوريد الغاز المسال للهند بـ 7- 9 مليارات دولار

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية على مدى 14 عاما بقيمة تتراوح من 7 إلى 9 مليارات دولار.

وأضافت في بيان أن الاتفاق ينص على توريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال سنويا للهند.

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