اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد مشاريع أدنوك غاز
أحد مشاريع أدنوك غاز
أدنوك

"أدنوك للغاز" الإماراتية تبرم اتفاقا لتوريد الغاز المسال للهند بـ 7- 9 مليارات دولار

الاتفاق ينص على توريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنويا

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مؤسسة النفط الهندية على مدى 14 عاما بقيمة تتراوح من 7 إلى 9 مليارات دولار.

وأضافت في بيان أن الاتفاق ينص على توريد ما يصل إلى 1.2 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال سنويا للهند.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو تضع شروطها للعودة لمبادرة نقل الحبوب الأوكرانية موسكو تضع شروطها للعودة لمبادرة نقل الحبوب الأوكرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط