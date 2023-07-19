أميركا تسمح لبغداد بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية
سمح الإعفاء الجديد بإيداع مدفوعات الكهرباء في حسابات مقيدة ببنوك خارج العراق
قال مسؤول أميركي لـ"رويترز"، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وقع اليوم الثلاثاء على إعفاء جديد يتعلق بالأمن القومي يسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء لإيران ويتيح لأول مرة إيداع المدفوعات في حسابات ببنوك غير عراقية.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه ومنصبه، أن الولايات المتحدة تأمل في أن يساعد الإعفاء الذي يمتد 120 يوما في تخفيف الضغط الإيراني على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في العراق فقط.
وسمح الإعفاء الجديد للعراق بإيداع مدفوعات الكهرباء الإيرانية في حسابات مقيدة ببنوك خارج العراق. لكن إيران لا تزال بحاجة لإذن الولايات المتحدة للحصول على تلك الأموال ولا يمكنها التصرف فيها إلا للأغراض الإنسانية.
وتواجه إيران عقوبات أميركية واسعة النطاق أعيد فرضها في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي توصلت له طهران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة في 2015.
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