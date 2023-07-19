تخفيف أحمال الكهرباء في مصر ينتهي بهذا الوقت

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إنه جرى البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى الاستمرار في ذلك النهج حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر مدبولي خلال اجتماع للحكومة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، مما نتج عنه زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به".

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وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك أسفر عن "انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وتشهد مصر، مثل العديد من دول المنطقة، منذ الأسبوع الماضي طقساً شديد الحرارة، حيث تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في القاهرة ومدن جنوب البلاد بشكل مستمر.

وأوضح مدبولي أنه مع انخفاض ضغوط الغاز، "تم البدء منذ يومين في تخفيف الأحمال حتى يمكن الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز"، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل "لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز".

وقال رئيس الوزراء المصري "نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية".