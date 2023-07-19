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منشأة للغاز في الإسكندرية بمصر
منشأة للغاز في الإسكندرية بمصر
اقتصاد مصر

وزير البترول: مصر تستهدف تصدير الغاز مجددا بحلول أكتوبر

يستخدم معظم الإنتاج محليا في الصيف

القاهرة – رويترز
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قال وزير البترول المصري طارق الملا للصحافيين اليوم الأربعاء، إن مصر تستهدف تصدير الغاز مجددا بحلول أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف الوزير أن معظم إنتاج مصر يستخدم محليا في الصيف، لكن هناك كميات فائضة متاحة للتصدير خلال فصل الشتاء.

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وتستهلك مصر الغاز في توليد الكهرباء، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه جرى البدء منذ يومين في تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى الاستمرار في ذلك النهج حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وذكر مدبولي خلال اجتماع للحكومة أن ارتفاع درجات الحرارة أدى لزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، مما نتج عنه زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به".

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