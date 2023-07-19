"سيتي غروب" يستبعد انخفاض أسعار النفط دون 70 دولاراً

استبعد بنك "سيتي غروب" انخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل.

واستند "سيتي غروب" في توقعاته إلى عدة عوامل أبرزها عدم رغبة تحالف "أوبك بلس" في تراجع أسعار النفط إلى ما دون هذا المستوى، مشيرا إلى أن التحالف أظهر عزمه على خفض الإنتاج من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.

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والعامل الآخر بحسب "سيتي غروب"، فهو التزام الولايات المتحدة بإعادة تعبئة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بأسعار تقارب 70 دولاراً للبرميل.

ورأى البنك أنه من غير المرجح أن يرتفع النفط فوق 90 دولاراً للبرميل، مضيفا أن التقلبات المناخية القوية يمكن أن تغير التوقعات.