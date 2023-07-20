انخفاض النفط وسط عمليات بيع لجني الأرباح

تراجعت أسعار النفط عند الإغلاق أمس الأربعاء وسط موجة بيع لجنى الأرباح بعد مكاسب سابقة بسبب شح المعروض من الخام الأميركي وتعهد الصين بدعم نموها الاقتصادي.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 79.46 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 75.35 دولار للبرميل.

مادة اعلانية

وقلص النفط مكاسبه في وقت متأخر من الجلسة بعد أن ارتفع العقدان بأكثر من دولار للبرميل وفقا لـ"رويترز".

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب إن المشاركين في السوق استفادوا من ارتفاع الأسعار وجنوا أرباحا.

كما أثر ارتفاع مؤشر الدولار على الأسعار، وصعود العملة الأميركية يجعل النفط الخام أكثر تكلفة على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل مما حد من الخسائر، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بأن تنخفض 2.4 مليون برميل.

كشفت البيانات ارتفاع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من البترول للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2021 مع محاولة الولايات المتحدة إعادة ملء الاحتياطي بعد تراجعه بمعدل قياسي العام الماضي.

وتعهدت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح المعنية بالتخطيط في الصين الثلاثاء الماضي بوضع سياسات "لاستعادة وتوسيع نطاق" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يعزز الطلب على النفط.

وأشار تقرير صدر الثلاثاء من هذا الأسبوع في الولايات المتحدة إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع في يونيو /حزيران، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وفي دلالة إيجابية أخرى، أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت يوم الثلاثاء إلى أن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الأسبوع المقبل "ليس مؤكدا بأية حال من الأحوال".

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب.