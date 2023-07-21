العراق يوقع اتفاقاً لتزويد لبنان بـ3.5 مليون طن من النفط والوقود

أفاد تلفزيون الجديد اللبناني، يوم الخميس، بأن وزير الطاقة وليد فياض سيوقع، اليوم الجمعة، مع نظيره العراقي حيان عبد الغني اتفاقا يتضمن تزويد لبنان بـ 3.5 مليون طن من النفط والوقود.

وقال التلفزيون إن الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الوزراء العراقي مؤخرا يتضمن تزويد لبنان بـ 2 مليون طن من النفط الخام، و1.5 مليون طن من الوقود لمدة عام، مما سيزيد ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية.

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كان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على تجديد اتفاقية تزويد لبنان بالوقود عاما إضافيا، لتلبية احتياجاته من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء هناك، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وذكر المجلس في بيان أنه وافق على تجديد اتفاقية التزويد بالوقود مع لبنان بشروطها الحالية لسنة ثالثة بداية من أكتوبر تشرين الأول 2023.