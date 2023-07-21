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منشأة غاز في روسيا (رويترز)
منشأة غاز في روسيا (رويترز)
غاز روسيا

بوتين: إطلاق مشروع "أركتيك-2" لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في الموعد المحدد

شركة "نوفاتيك" تخطط لإطلاق المشروع في أواخر 2023 - أوائل 2024

دبي - العربية.نت
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، عن ثقته في أن مشروع "أركتيك-2" لإنتاج الغاز الطبيعي المسال سينتهي به العمل في موعده وبنوعية عالية.

وقال بوتين أثناء زيارته لمقاطعة مورمانسك: "المشروع الأول نُفذ بنجاح ويعمل. والآن لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن مشروع "أركتيك-2" للغاز الطبيعي المسال سينفَذ أيضًا في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة".

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ويتضمن مشروع "أركتيك-2" للغاز الطبيعي المسال إنشاء ثلاثة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة 6.6 مليون طن في العام، ومكثفات غاز مستقرة تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا، وفق وكالة تاس.

وتخطط شركة "نوفاتيك" لإطلاق المشروع في أواخر عام 2023 - أوائل عام 2024.

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