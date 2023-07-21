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سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي مناسبة (أ ب)
سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي (أ ب)
أوبك بلس

وزير الطاقة الإماراتي: إجراءات "أوبك+" الحالية كافية لدعم سوق النفط

أكد على الاستعداد للمزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر

نيودلهي - رويترز
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الجمعة، إن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف "أوبك+" لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي، مضيفا أن التحالف "لا يحتاج سوى مكالمة هاتفية" إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.

ويضخ تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40% من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.

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وأضاف الوزير لرويترز خلال زيارة لنيودلهي "ما نفعله كاف كما نقول اليوم".

وتابع "لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر سوى مكالمة هاتفية".

وفي أحدث اجتماع حول السياسات الذي عُقد في يونيو/حزيران، اتفق تحالف "أوبك+" على الاستمرار في الحد من الإنتاج حتى عام 2024 وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو/تموز الحالي، وهو الخفض الذي مددته حتى الشهر المقبل.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد ظهور أدلة على تقلص المعروض، مع تداول خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل اليوم الجمعة مرتفعا من 71 دولارا تقريبا الذي سجله في أواخر يونيو/حزيران.

وسيعقد تحالف "أوبك+" اجتماعه المقبل للسياسات في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لجنة من الوزراء الرئيسيين ستعقد اجتماعا في الرابع من أغسطس/آب لمراجعة حالة السوق.

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