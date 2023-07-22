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حقل نفط (istock)
حقل نفط
أسعار النفط

النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع.. وبرنت فوق 81 دولارا للبرميل

أدلة على نقص إمدادات النفط في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا

بنجالور - رويترز
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في جلسة الجمعة، مدعومة بتزايد الأدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة واحتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار أو 1.8% لتصل إلى 81.07 دولار للبرميل عند التسوية، فيما ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد تسجيل مكاسب 1.09% في الأسبوع الأخير.

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.42 دولار أو 1.9% لتصل إلى 77.07 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل/ نيسان، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية 1.84%.

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وقال المحلل في "برايس فيوتشرز غروب" فيل فلين: "بدأت الإمدادات العالمية في التراجع وقد يتسارع ذلك بصورة كبيرة في الأسابيع المقبلة. قد تتأثر الأسعار أيضا بالمخاطر المتزايدة التي تنذر بنشوب حرب".

وواصلت روسيا قصف منشآت تصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي في جلسة الجمعة واستولت على سفن في البحر الأسود، في تصعيد للصراع في المنطقة منذ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام تقلصت وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.

في غضون ذلك، رحب المستثمرون بإجراءات التحفيز الاقتصادي التي ترمي إلى دعم الاقتصاد الراكد في الصين.

وتشير البيانات الواردة من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى أن هدف النمو السنوي للحكومة البالغ 5% لن يتحقق.

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