الهند: ردود مشجعة على مقترح بناء شبكة عابرة للحدود لتعزيز أمن الطاقة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن الهند‭‭ ‬‬تلقت ردودا "مشجعة" من دول أخرى على اقتراحها بناء شبكة عابرة للحدود لتعزيز أمن الطاقة.

وقال مودي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين: "نروج لهذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة في هذه المنطقة. ويمكنني القول إننا نرى نتائج مشجعة".

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واستمرت الاجتماعات بين صناع السياسات الاقتصادية ووزراء المالية في مجموعة العشرين، الأسبوع الماضي، ولكنها لم تتوصل إلى بيان مشترك بسبب الخلافات بين القوى الكبرى حول الحرب في أوكرانيا.

ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تأمل الهند في التوصل لتوافق على إصلاحات للبنوك متعددة الأطراف، وهو مبدأ استرشادي عالمي بشأن العملات المشفرة وتسريع معالجة ديون البلدان المهددة، لكن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يلقى بظلاله على الدبلوماسية العالمية.

وقال مسؤول حكومي هندي طلب عدم الكشف عن هويته في آخر يوم من المحادثات التي تعقد في مدينة جانديناجار غرب الهند "كل جدول أعمالنا يمضي قدما ووافق عليه الجميع".