اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
مجموعة العشرين

الهند: ردود مشجعة على مقترح بناء شبكة عابرة للحدود لتعزيز أمن الطاقة

رئيس الوزراء: نروج لهذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة

بامبوليم (الهند) - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن الهند‭‭ ‬‬تلقت ردودا "مشجعة" من دول أخرى على اقتراحها بناء شبكة عابرة للحدود لتعزيز أمن الطاقة.

وقال مودي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين: "نروج لهذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة في هذه المنطقة. ويمكنني القول إننا نرى نتائج مشجعة".

مادة اعلانية

واستمرت الاجتماعات بين صناع السياسات الاقتصادية ووزراء المالية في مجموعة العشرين، الأسبوع الماضي، ولكنها لم تتوصل إلى بيان مشترك بسبب الخلافات بين القوى الكبرى حول الحرب في أوكرانيا.

مصدران: مجموعة العشرين تنهي اجتماعها في الهند دون بيان ختامي اقتصاد مجموعة العشرين مصدران: مجموعة العشرين تنهي اجتماعها في الهند دون بيان ختامي

ومن خلال رئاستها لمجموعة العشرين، تأمل الهند في التوصل لتوافق على إصلاحات للبنوك متعددة الأطراف، وهو مبدأ استرشادي عالمي بشأن العملات المشفرة وتسريع معالجة ديون البلدان المهددة، لكن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يلقى بظلاله على الدبلوماسية العالمية.

وقال مسؤول حكومي هندي طلب عدم الكشف عن هويته في آخر يوم من المحادثات التي تعقد في مدينة جانديناجار غرب الهند "كل جدول أعمالنا يمضي قدما ووافق عليه الجميع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المغرب يسجل درجات حرارة قياسية للعام الثاني على التوالي المغرب يسجل درجات حرارة قياسية للعام الثاني على التوالي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط