نفط وغاز
شركات عالمية تقدم عروضاً للاستثمار في الغاز العراقي
من ضمنها مؤسسات سعودية وأميركية
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قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج في العراق، باسم محمد خضير، إن شركات عالمية؛ أميركية وأخرى عربية سعودية وقطرية قدمت عروضاً فنية وتجارية لرغبتها بالمشاركة في استثمار الغاز في العراق.
وأضاف المسؤول العراقي في تصريح مساء السبت، أن وزارة النفط، حددت موعد إنهاء ملف حرق الغاز المصاحب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما أكد رغبة شركات عربية وأجنبية بالاستثمار في ملف الغاز المصاحب، مبينا، أن" هناك مناقشات مستمرة مع شركة أرامكو السعودية بشأن حقل عكاز"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
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وأكد، خضير أن" العقود مستمرة، حيث تم إعلان الجولة الخامسة وملحقها والجولة السادسة، وهناك خطط لاستغلال الحقول وتطويرها بشكل كامل من أجل زيادة طاقة إنتاج النفط والغاز".
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