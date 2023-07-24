النفط ينخفض قبيل قرارات بشأن رفع الفائدة في أميركا وأوروبا

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأميركي والأوروبي، في حين أبقت قلة المعروض وآمال بخصوص تحفيزات صينية خام برنت عند 80 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 0045 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 80.66 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.5% إلى 76.70 دولار للبرميل.

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وارتفع الخامان 1.5% و2.2% على التوالي في الأسبوع الماضي، في رابع أسبوع على التوالي للمكاسب مع توقع انخفاض المعروض في أعقاب تخفيضات مجموعة أوبك+. كما تصاعد القتال في الأسبوع الماضي في أوكرانيا بعد انسحاب روسيا من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

ويأخذ المستثمرون في الاعتبار رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في البنك المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي هذا الأسبوع، لذلك سيكون التركيز منصبا على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بخصوص رفع الفائدة مستقبلا.

كما تترقب أطراف السوق أيضا أن تطبق الصين إجراءات تحفيز لدعم اقتصادها المتعثر، الأمر الذي سينعش على الأرجح الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وفيما يتعلق بالإمدادات قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الجمعة إن تحركات "أوبك+" لدعم سوق النفط كافية في الوقت الراهن، مضيفا أن المجموعة متأهبة لاتخاذ المزيد من الخطوات عند الضرورة.