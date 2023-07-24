مصر تتوقع وصول الاستثمارات في حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الاثنين، إن من المتوقع أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأضاف البيان أن الحقل البحري يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون مشاكل تقنية.

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وقال إن مجلس الوزراء "أكد أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، مشددا على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية".

وأضاف البيان أن العمل يجري حاليا لحفر البئر رقم 20 بالحقل.

وتعززت مكانة مصر كدولة منتجة للغاز بفضل اكتشاف إيني لحقل ظهر العملاق في شرق البحر المتوسط عام 2015.