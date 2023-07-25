نفط وغاز
الكويت تعلن تصدير أول شحنة من وقود "أوكتان 95" إلى الأسواق الأوروبية
حجم الشحنة بلغ 35 ألف طن
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أعلنت وزارة النفط الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن شركة البترول الوطنية الكويتية صدرت أول شحنة من وقود الغازولين "أوكتان 95" إلى الأسواق الأوروبية.
وقالت الوزارة في بيان، إن حجم الشحنة بلغ 35 ألف طن تم تحميلها على الناقلة "باسفيك ساراه" بالتعاون مع قطاع التسويق في مؤسسة البترول الكويتية.
وكانت لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية أعلنت، عن ترسية الممارسة الخاصة بتقديم خدمات الشحن والإمداد لأسطول شركة ناقلات النفط الكويتية لدى أوروبا والمملكة المتحدة.
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وأوضحت المؤسسة أنه تم ترسية العطاء المقدم من شركة" Ship Spares Logistics B.V. - Netherlands"، بقيمة إجمالية قدرها 1.52 مليون دينار (4.66 مليون يورو).
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