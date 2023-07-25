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نفط وغاز

باكستان توقع اتفاقية مع أذربيجان لاستيراد الغاز المسال

الاتفاقية ستبقى سارية لمدة عام ويمكن تمديدها لعام آخر

دبي - العربية.نت
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وقعت باكستان اتفاقية مع أذربيجان لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتأمين حاجتها المتزايدة للطاقة.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية اليوم في إسلام آباد، بين ممثلين عن شركة الغاز الحكومية الباكستانية، وشركة النفط الحكومية الأذربيجانية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

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وأوضح شريف في تصريح بهذه المناسبة أن باكستان ستحصل كل شهر على شحنة من الغاز المسال من أذربيجان حسب حاجتها، وأن الاتفاقية ستبقى سارية لمدة عام، ويمكن تمديدها لعام آخر، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وبيّن أنه بموجب الاتفاقية، إن لم تستلم باكستان الشحنة، فلن تقع عليها أي التزامات جراء ذلك، وستكون لباكستان سلطة شراء شحنة الغاز الطبيعي المسال، معتبراً الاتفاقية تطورًا مهمًا بين البلدين.

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