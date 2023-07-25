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روسيا نفط (آيستوك)
نفط روسيا (صورة تعبيرية)
نفط روسيا

روسيا تعتزم خفض الخصم على صادراتها النفطية إلى 20 دولارا للبرميل

مقابل خصم بنحو 25 دولارا حاليا

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في تصريحات نُشرت اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية تعتزم خفض الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل من 25 دولارا حاليا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في فبراير/شباط قانونا بتثبيت الخصم على خام الأورال الروسي الرئيسي لأغراض حساب الضرائب.

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وقال سيلوانوف في مقابلة: "يبلغ الخصم حاليا 25 دولارا للبرميل عن سعر خام برنت... نعتزم خفضه إلى 20 دولارا للبرميل. ندرس تدابير أخرى لتحسين حساب الضرائب على صادرات النفط"، وفق "رويترز".

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ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن التدابير الأخرى قيد الدراسة، لكنه أضاف أن الوزارة ستجمع من إيرادات النفط والغاز 8 تريليونات روبل (88.5 مليار دولار) في 2023 على أساس سعر برنت الحالي البالغ نحو 80 دولارا للبرميل.

وانخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام 47% على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما عزته الوزارة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.

وقال سيلوانوف إن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 2% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، مضيفا: "لدينا موارد كافية للوفاء بالنفقات المخطط لها وستظهر موارد إضافية".

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