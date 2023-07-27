تراجع النفط 1% بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات تراجعا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 0.25 %.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 % إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1 %.

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هبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء الماضي وفقا لـ"رويترز".

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضا تراجع مخزونات البنزين والديزل بأقل من المتوقع.